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رياضة

شاهد.. ابن كريستيانو رونالدو يقلد والده في لقطة طريفة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، منذ قليل، فيديو له مع ابنه الأصغر، قام فيه الأخير بتقليد كلمة أبيه واحتفاله الشهير"سيييي"

وظهر نجل رونالدو الأصغر في الفيديو الذي نشره النجم البرتغالي على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة الخاصة به، وهو يقوم بتقليد كلمة "سيييي"، المشهور بها رونالدو في احتفالاته بالأهداف،معلقًا:" الابن مثل والده"، في لقطة طريفة نالت إعجاب الآلاف من محبي الدون.

يذكر أن رونالدو قد انتقل لنادي يوفتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.
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