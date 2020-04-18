الدمايطة يتحايلون على كورونا بتمليح الفسيخ بالمنزل والفيس بوك لتسويقه

للدمايطة طقوس وعادات خاصة خلال شم النسيم بدءا من شراء البورى وتمليحه ليصبح الفسيخ الدمياطى مرورا بالذهاب إلى مصيف رأس البر للتنزه وقضاء إجازة شم النسيم على شواطئ رأس البر.

ولكن هذا العام مختلف بالنسبة للمصريين عامة وللدمايطة بشكل خاص فتم منع دخول رأس البر والحدائق ومنع التجمعات في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كانت رأس البر المتنفس الوحيد للدمايطة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة ولتنزه بها وقضاء عطلة شم النسيم بها إلا أنه ومع إجراءات الحظر ومنع دخول راس البر تجنبا لانتشار العدوى بين المواطنين ،فضل الدمايطة قضاء عطلة شم النسيم وأعياد الربيع بالمنزل واكل الفسيخ بالمنزل متخذين كافة الاجراءات الوقاية للحماية من فيروس كورونا.





وتعود عادة أكل الفسيخ إلى الأسرة الفرعونية الخامسة أول من تناول الفسيخ "السمك المملح"، إذا قاموا بتصنيعه عن طريق تجفيف وتمليح سمك البوري، ويرتبط بمعتقداتهم.

حيث ارتبط تناول الفسيخ بتقديسهم للنيل، فالحياة عندهم بدأت في الماء وأن نهر النيل ينبع من الجنة حسب اعتقادهم ، لذا كان للفراعنة عناية خاصة بحفظ الأسماك وتجفيفها وتمليحها؛ لهذا فقد كانوا يأكلون السمك المملح فـي أعيادهم ويرون أن أكله مفيد.

وتوارثت الشعوب العربيــة بأغلبها صناعة الفسيخ وتناوله بشكل واسع؛ خاصة في شم النسيم، ويُطلق على الشخص الذي يبيع سمك الفسيخ اسم "الفسخاني".

وتحتل محافظة دمياط المركز الاول في صناعه الفسيخ نظرا لوجود عزبة البرج والتى تستحوذ على 60% منحجم اسطول الصيد في مصر فشهدت أسواق دمياط ارتفاعا ملخوظا في أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك الطازجة والمجمدة، قبل أيام قليلة من أعياد شم النسيم وهذا هو المعتاد في نفس التوقيت من كل عام مع اقتراب أعياد شم النسيم.

اغلب السيدات الدمايطة يفضلون شراء السمك الطوبارويقومون بتصنيع الفسيخ في المنزل بانفسهم ,كبديل عن الفسيخ الجاهز ,ولهذا نجد الاقبال كبير على شراء الطوبار قبل يوم شم النسيم بمدة تصل لاسبوع.





شهدت الأسواق في دمياط، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة والفسيخ والرنجة،خاصة مع قرب موسم شم النسيم ،فتتراوح الاسعار مابين50 جنية الى 70 جنية للسمك البورى. نتيجة لاقبال الكبير على السمك خلال هذا الشهر بغرض التمليح او التخزين لموسم شم النسيم.





وتقول سمر حسين مواطنة،انها تلجأ لشراء البورى قبل أيام من موسم شم النسيم وتقوم بتمليحه وتخزينة كفسيخ وذلك نظرا لرتفاع سعر الفسيخ والذى وصل الى 180 جنية للكيلو فهى تقوم بشراء كيلو البورى ب50 جنية وتتكلف هى تمليحة وتكلفته بالمنزل وهى تكلفة بسيطة للغاية بالمقارنة بشراء الفسيخ من محال الاسماك حتى تتمكن من تلبية رغبة اسرتها في تناول وجبة الفسيخ.

واشارت الى اعتادت تمليح الفسيخ بالمنزل وخاصة هذا العام مع ظهور كورونا فالتمليح في المنزل اسهل وارخص ويبعدنا عن زحمة الاسواق في هذة الايام ومنعا للتجمعات.

واشارت اية السعيد ،ان بعض السيدات لجأن الى شراء كميات من البورى وتمليحه بالمنزل وبيعه لربات البيوت حيث ان اغلب ربات البيوت لايتقنن تمليح البورى فبذلك يوفرن عليهن عناء تصنيع الفسيخ ويلجأون هولاء الى تسويق الفسيخ عبر صفحات الفيس بوك مثله مثل باقي المنتجات التى يتم تسويقها عبر الفيس بوك .

مضيفه بان الشراء عبر الفيس بوك اسهل بكثير حيث نقوم بحجز الكمية التى نحتاجها من الفيس ونتقابل مع السيدة التى تبيعه عبر الفيس بوك او تقوم هى بتوصيل الفيس لنا للمنازل مقابل الحصول على تمن الفسيخ والديليفري،وهذا اوفر بالنسبة للسيدات من شراءه من الاسواق ويكون انضف من الفسيخ الذى بالاسواق.