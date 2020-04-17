AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد بالفيديو .. 5 تلميذات يشرحن كيفية عمل أبحاث 5 ابتدائي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:34 م
شرح لأبحاث 5 ابتدائي
شرح لأبحاث 5 ابتدائي
Advertisements
ياســـمين بدوي
قامت تلميذات بالصف الخامس الابتدائي بإحدى مدارس وحدة مسيري للتعليم الاساسي بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم فيديو توضيحي شرحن خلاله كيفية عمل البحث لتلامبذ الصف الخامس الابتدائي.

وقالت التلميذات : يمكن أن نقوم لعمل البحث بسهولة جدا من خلال المكتبة الرقمية أو الكتب المدرسية لتجميع المعلومات للبحث الذي تم اختياره.



وأشارت الطالبات إلى أنه في حالة اشتراك مجموعة من  طلاب في بحث واحد ، لابد من عمل جدول بأسماء الطلاب و أكواد كل طالب منهم 

ثم أكدت الطالبات أنه لكتابة البحث لابد من اتباع الاتي :

-لابد من اختيار عنوان ملفت و جذاب
- مقدمة البحث لابد ان تكون من  40 إلى  50 كلمة 
-تحديد عناصر الموضوع 
-  موضوع البحث من 400 إلى 500  كلمة 
-كتابة ما تم استنتاجه في جمل مفيدة تشرح البحث كله
- سرد المصادر التي تم تجميع المعلومات من خلالها
-لابد أن يشمل البحث على مسألة حسابية

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو الارشادي الذي صورته التلميذات الخمس ...

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب المدارس .. 6 خطوات تضمن نجاحك في إعداد مشروعك البحثي بكل سهولة.. (صور)

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب التعليم الفني.. غدا إعلان المحذوف من المناهج

كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب

متاجرون يبيعون البحث بـ1000 جنيه.. شوقي يحذر طلاب المدارس من شراء الأبحاث.. ويؤكد: عندنا سوفت وير سيفضح المشروعات المنقولة وسنطبق القانون على أصحابها

25 سؤالا وإجابة .. دليل كامل يجيب عن استفسارات أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية

شوقي: طلاب "أبناؤنا في الخارج" يسري عليهم نفس محاور المشروعات البحثية المعلنة اليوم

ترشيحاتنا

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

عانت من 14 عرضا مختلفا للمرض.. مصابة بـ كورونا تتحدث عن تجربتها وتوجه تحذيرا

وفاة نورمان هنتر أسطورة ليدز يونايتد بفيروس كورونا

القصة الكاملة للخلاف الدولي حول استخدام هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ كورونا

إزالة برج مخالف على نهر النيل في المنيا .. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد

عانت من 14 عرضا مختلفا للمرض.. مصابة بـ كورونا تتحدث عن تجربتها وتوجه تحذيرا