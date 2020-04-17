شاهد بالفيديو .. 5 تلميذات يشرحن كيفية عمل أبحاث 5 ابتدائي





وقالت التلميذات : يمكن أن نقوم لعمل البحث بسهولة جدا من خلال المكتبة الرقمية أو الكتب المدرسية لتجميع المعلومات للبحث الذي تم اختياره.













وأشارت الطالبات إلى أنه في حالة اشتراك مجموعة من طلاب في بحث واحد ، لابد من عمل جدول بأسماء الطلاب و أكواد كل طالب منهم





ثم أكدت الطالبات أنه لكتابة البحث لابد من اتباع الاتي :





-لابد من اختيار عنوان ملفت و جذاب

- مقدمة البحث لابد ان تكون من 40 إلى 50 كلمة

-تحديد عناصر الموضوع

- موضوع البحث من 400 إلى 500 كلمة

-كتابة ما تم استنتاجه في جمل مفيدة تشرح البحث كله

- سرد المصادر التي تم تجميع المعلومات من خلالها

-لابد أن يشمل البحث على مسألة حسابية





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو الارشادي الذي صورته التلميذات الخمس ...



