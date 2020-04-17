استشاري تغذية: الفسيخ سم قاتل وجرعة المصل المضاد له بـ 80 ألف جنيه

حذر الدكتور مجدى نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، المصريين من تناول الفسيخ خلال شم النسيم.





وتابع نزيه خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر مقدمة برنامج "48 ساعة" عبر قناة "المحور": "الفسيخ والرنجة وجبة جيدة لاحتوائها على البصل الأخضر والليمون ولكن بشرط أن يكون السمك المملح تم تخزينه داخل المنزل لضمان نقاؤه وخلوه من السموم".





وأضاف : "الفسيخ المصنوع خارج المنزل يتم تعريضه للشمس وبالتالي تنمو عليه الميكروبات ويكون في غاية الخطورة، معقبا:"انا شخصيا أعرف طبيبين ماتا بسبب أكلة فسيخ".





وناشد رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، المواطنين بضرورة عمل الفسيخ داخل المنزل، مردفا:"ده سم قاتل وجرعة المصل المضاد له بـ 80 ألف جنيه".



