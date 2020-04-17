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الصحة العالمية: التزام المصاب بـ كورونا بالحجر الصحي يقلل العدوى.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:50 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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اسراء صبري
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر ودول الاقليم العربي اتخذت اجراءات احترازية مسبقة لمواجهة فيروس كورونا، لافته إلى أن مصر طبقت الإجراءات فى بداية الامر من حيث تجهيز مستشفيات العزل والكشف المبكر عن الحالات.. وغيره.

وأضافت مها طلعت، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن هناك بعض الحالات يفضل بقاؤها فى المنزل والاستمرار بالحجر المنزلي الصحي، متابعة: "اتمني من الحالات المتواجدة فى البيت أن تقي نفسها وأفراد عائلتها من الاصابة والابتعاد عنهم قدر الامكان".

وأشارت المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إلي دور المواطنين فى تخفيف الإجراءات المتخذة من خلال البقاء فى المنزل بقدر الامكان، متابعة: النزول فى الحالات الخاصة مثل الذهاب للعمل أو النزول لتلبية احتياجات المنزل.

ولفتت إلى أن هناك إجراءات يجب اتخاذها فى حالة الخروج من المنزل أولها: "ارتداء الكمامات فى حالة الشعور بأعراض تعب، ثانيا: اهمية التباعد الاجتماعي والذي يجب الا يقل عن متر، بالإضافة إلي غسل الايدي باستمرار.

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