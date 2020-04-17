وزير الأوقاف ينهي خدمة عاملين بالفيوم والإسماعيلية سمحا للأهالي بإقامة صلاة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة العامل شعبان عبد الصمد محمد الشافعي العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق الفيوم في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها ، وجار تحرير محضر بالواقعة .
كما قرر الوزير إنهاء خدمة العامل ياسر عبد اللاه علي أحمد العامل المسئول عن زاوية التوبة بعد ترك مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي وغيابه اليوم وعدم قيامه بعمله مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية وأداء صلاة الجمعة بها ، وقامت المديرية بتحرير المحضر رقم (1798) لسنة 2020م إداري قسم ثان الإسماعيلية .