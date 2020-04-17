AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة عاملين بالفيوم والإسماعيلية سمحا للأهالي بإقامة صلاة الجمعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:44 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة العامل شعبان عبد الصمد محمد الشافعي العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق الفيوم في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها ، وجار تحرير محضر بالواقعة .  

كما قرر الوزير إنهاء خدمة العامل ياسر عبد اللاه علي أحمد العامل المسئول عن زاوية التوبة بعد ترك مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي وغيابه اليوم وعدم قيامه بعمله مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية وأداء صلاة الجمعة بها ، وقامت المديرية بتحرير المحضر رقم (1798) لسنة 2020م إداري قسم ثان الإسماعيلية . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممنوع ترك المفاتيح للأهالي .. أوقاف كفر الشيخ توجه تعليمات مشددة لأئمة المساجد

فصل إمام بالمنيا خالف تعليمات الأوقاف بغلق المساجد

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالدقهلية خالف تعليمات غلق المساجد

وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة إمامين ومفتش خالفوا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وعامل لمخالفة تعليمات غلق المساجد

وزير الأوقاف : كل إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعا و مخالفتها معصية

ترشيحاتنا

بسبب لعبة بوكر.. 5 حالات إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات.. تفاصيل

لاعب الزمالك المعار يرغب في العودة للنادي

تجهيز مدينة جامعية جديدة كعزل صحي.. تفاصيل

ليفربول يتحدى النادي الأهلي في "التصدي الأفضل".. تفاصيل

بصورة مع صافيناز.. محمد ثروت: الجواز في الحظر أحلى

عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر: 85% من مصابي كورونا يتلقون العلاج بالمنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد

عانت من 14 عرضا مختلفا للمرض.. مصابة بـ كورونا تتحدث عن تجربتها وتوجه تحذيرا