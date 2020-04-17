وزير الأوقاف ينهي خدمة عاملين بالفيوم والإسماعيلية سمحا للأهالي بإقامة صلاة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة العامل شعبان عبد الصمد محمد الشافعي العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق الفيوم في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها ، وجار تحرير محضر بالواقعة .



