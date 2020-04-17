1.4 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 71.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.
وبحسب القرير الأسبوعى للبورصة، استحوذ الأجانب على نسبة 23.9% والعرب على 5% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1467 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 65.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب 26.1% وسجل العرب 8.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5720 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1359 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.