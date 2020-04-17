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مرأة

انتبه.. البقع البيضاء على الجلد تدل على اضطراب المناعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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اسماء محمد
نعلم جميعنا أن المناعة هى الجهاز المسئول عن محاربة الفيروسات والميكروبات والأمراض التى تهاجم جسم الانسان مما يجعلنا دائما نسعى لزيادة قوتها.

في بعض الأحيان تزداد قوة المناعة بصورة مبالغ فيها نتيجة خلل ما يحدث بالجسم مما يترتب عليه مهاجمة جهاز المناعة لخلايا الجسم بدلا من الدفاع عنها.
ذكر موقع"webmd" أن هناك مجموعة من العلامات التى تستطيع أن تخبرنا بان هناك اضطراب في المناعة وانها بدأت تهاجم الجسم بدلا من الدفاع عنه.

ومن العلامات المميزة للاصابة بهذا الاضطراب هي ظهور بعض البقع البيضاء على الجلد.

يقرر جهاز المناعة في بعض الأحيان محاربة خلايا الجلد عن المسئولة عن صبغة الميلانين المعروفة باسم الخلايا الصبغية. 

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