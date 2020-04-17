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أخبار العالم

التحالف العربي: 114 خرقا من الحوثيين لإطلاق النار في اليمن خلال 24 ساعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:18 م
ميليشيات الحوثيين
ميليشيات الحوثيين الإرهابية
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قسم الخارجي
نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قوله إن ميليشيات الحوثيين خرقت وقف إطلاق النار 114 مرة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح المالكي أن الاختراقات شملت أعمالا عدائية باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد المالكي أن قوات التحالف تطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الأربعاء، إلحاق خسائر بميليشيات الحوثي، في مواجهات بمحافظتي حجة والضالع شمال غربي ووسط اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية، "الجيش أحبط هجوما للحوثيين شمالي غرب مثلث عاهم في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)".
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