نية استقبال شهر رمضان.. داعية ينصح بالعزم على هذا الأمر

قال الداعية عمرو خالد، إن الإحسان هو أفضل ما يعزم المسلم أن يستقبل به شهر رمضان المعظم؛ فينوى أن يعبد الله كأنك يراه في صلاته وتعامله مع الناس وفي عمله وباقي جوانب الحياة.

وأوضح " خالد" في فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع " يوتيوب "، أن أصول ديننا ثلاثة كما عرفهم النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف هي - الإسلام والإيمان والإحسان-، لافتًا : الإسلام والإيمان هما قواعد الدين الواضحة والقوية، اما الإحسان فهو الروح بينهنا وهو الحسن والجمال والجزء الثالث المفتقد في ديننا.

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وأضاف أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال في معني الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ وهذا يعني أن تعبد الله وكانه موجود معك في كل جزئيات حياتك وجميع تفاصيلها.

وتابع أن الإحسان ثلاثة أجزاء، أولًا: مع الله وهو أن تعبده كأنك تراه، ثانيًا: مع الناس أن تحسن اليهم، ثالثًا: مع الحياة وهو أن تحسن العمل"، لافتا أن صفحة الإحسان من أكثر الصفات الواردة في القرآن الكريم وابرزها قوله - تعالى-: ( إن الله يحب المحسنين)، ( للذين أحسنوا الحسني وزيادة)، (وأحسن كما أحسن الله إليك) ، ( إن الله لا يضيع اجر المحسنين).

وأردف أن الإحسان هو أسلوب حياة، و لذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء"، وأنه سيكون أجمل رمضان إذا حقق المسلم معنى الإحسان في كل حياته وعمله ومعاملاته.

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أهمية شهر رمضان.. 8 أمور تجعلك حريصًا على اغتنام الشهر الكريم

أهمية شهر رمضان..خص الله - سبحانه وتعالى- شهر رمضان من بين الأشهر بفضائل كثيرة، فهو شهر ينتظره المسلم لأهميته ومكانته في الإسلام، وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يدعون الله تعالى أن يُبلغهم شهر رمضان حتى يغتنموا ما فيه من الخيرات والحسنات.





أهمية شهر رمضان.. يُعتبر شهر رمضان شهر الصلاة والقيام، ففيه تقام صلاة التراويح حيث يصليها المسلمون محتسبين الأجر عند الله تعالى.



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أهمية شهر رمضان.. هو شهر القرآن الكريم، إذ إن فيه نزول القرآن لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن)، و فيه ليلة القدر الذي بفضلها تفوق عبادة ألف شهر، لحديث الرسول عليه السلام: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).



أهمية شهر رمضان .. شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، فكما صحّ عن النبي - عليه الصلاة والسلام- أن هذا الشّهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النّار؛ فعلى المسلم أن يدرك أهمية هذا الشهر باغتنام كل ساعةٍ من ساعاته في العبادة وعمل الخير؛ حتى تناله رحمة ربه فيغفر له ذنبه ويدخل الجنّة.



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أهمية شهر رمضان.. تضاعف في شهر رمضان الحسنات أضعافًا كثيرةً، فأجر العبادة وعمل الخير في رمضان ليس كالأجر فيما سواه من الشهور، فالحسنة تُضاعفُ سبعين مرّةً، وهذا ينبغي أن يحفز المسلم على أن يشمر فيه عن ساعده حتى يستزيد من الحسنات.



أهمية شهر رمضان..تصفيد الشياطين وإغلاق أبواب جهنم، فكما صح عن النبي - عليه الصلاة والسلام- أنّه إذا دخل شهر رمضان غُلقت أبوابُ النيران، وصُفدت الشياطين، ولا شك أن في ذلك إعانة روحية للمسلم للابتعاد عن المحرمات والمعاصي، وملازمة الخير والطاعات.



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أهمية شهر رمضان.. يعد شهر رمضان فرصة للتضامن مع الفقراء والمساكين، فالصوم من حيث كونه انقطاعًا عن ملذات البطن والفرج يُعودُ النّفس على الإحساس بمن يفتقدون النعم في حياتهم، كما أن هذا الشهر هو مظنة تكافل المسلمين وتعاضدهم فيما بينهم من خلال قضاء الحاجات وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وتفريج الكروب.



أهمية شهر رمضان .. يعزز مشاعر التسامح بين الناس؛ فالصائم في هذا الشهر يكون مثالًا في التسامح والعفو، فلو قاتله أحدٌ أو سبه قال له: الّلهم إني صائم.



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