المالية: تبكير مواعيد صرف رواتب الموظفين له الكثير من الأسباب.. فيديو

قال الدكتور محمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنه تم تبكير صرف الرواتب للعاملين بالدولة لكي يتم صرف رواتبهم بداية من ١٩ أبريل بدلا من ٢٤ أبريل.





وأضاف الدكتور محمد ابراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم مراعاة الا يكون هناك ازدحام للمواطنين علي ماكينات صرف الرواتب.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أنه تم تقسيم الوزارات والجهات الحكومية علي أيام، بحيث يكون الصرف يوم ١٩ ابريل لـ ١٨ وزارة وهيئة حكومية.





واوضح محمد إبراهيم، أن تبكير مواعيد صرف الرواتب شهر إبريل كان له الكثير من الاسباب كقدوم شهر رمضان المبارك وعيد القيامة وتداعيات فيروس كورونا.





وأشار إلي أن، نظم العمل الالكترونية ساهمت بشكل كبير جدا في صرف رواتب العاملين في أيام الاجازات وايضا في تقسيم الوزارات والجهات في أيام الصرف وتخفيف الزحام أمام المكينات.