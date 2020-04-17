محمد آيت ميهوب: جائزة الشيخ زايد من أعرق الجوائز العربية والعالمية

قال الكاتب محمد آيت ميهوب، الفائز بجائز الشيخ زايد للكتاب، في فرع الترجمة: "يجمع كل المختصين على أن هذه الجائزة من أعرق الجوائز العربية والعالمية وأكثرها موضوعية ونزاهة وتطبيقًا لمعايير التحكيم الحديثة".





وكانت قد أقامت "جائزة الشيخ زايد للكتاب" حفلها الافتراضي التكريمي للفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، من خلال بث مباشر على قناة الجائزة على يوتيوب.





وتُمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين، لمساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية ذات الأثر الواضح في إثراء الأدب والثقافة العربية.

محمد آيت ميهوب، يشغل الدكتور محمد آيت ميهوب مناصب عدة منها أستاذ الأدب الحديث والأدب القديم ومناهج النقد الأدبي الحديثة والترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس العاصمة، وعضو مؤسس ومدير تحرير للمجلة العلمية المحكّمة "نقد وتنوير"، ورئيس لجنة تحكيم جائزة توفيق بكار للرواية العربية بتونس، ورئيس لجنة تحكيم جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل بتونس، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة مؤسسة "الكتاما" للقصة القصيرة.

عمل ميهوب على تأليف وترجمة أكثر من 10 كتب منها كتاب "الإنسان الرومنطيقي"، وكتاب "السير الذاتية في الأدب المعاصر"، وعمل على ترجمة ودراسة أسلوب القصة الشعرية من كتاب "القصة الشعرية" لجان إيف تادييه، وكتاب "الإنسان الرومنطيقي" المترجم إلى العربية من الفرنسية، ورواية "حروف الرمل"، وكتاب "الأقصوصة"، وغيرها العديد من الترجمات والمؤلفات.