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ثقافة

ريتشارد فان لوين: جائزة الشيخ زايد رمز تقدير للكتاب من زملائي العرب

السبت 18/أبريل/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قال الكاتب ريتشارد فان لوين الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى: "لقد جعلتني الجائزة أشعر بالفخر خاصة لأنها رمز تقدير للكتاب من زملائي العرب، وآمل أن تمكن الجائزة الكتاب من الوصول إلى القراء العرب لتكون جزءًا من التبادل الثقافي".


وكانت قد أقامت "جائزة الشيخ زايد للكتاب" حفلها الافتراضي التكريمي للفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، من خلال بث مباشر على قناة الجائزة على يوتيوب.


وتُمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين، لمساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية ذات الأثر الواضح في إثراء الأدب والثقافة العربية.

 

ريتشارد فان ليون: كاتبٌ ومحاضر ومترجم هولندي، تختصّ أبحاثه بتاريخ الشرق الأوسط والأدب العربي والإسلام في العالم المعاصر. بعد نيله شهادة الدكتوراه من جامعة أمستردام، تلقى ريتشارد ليون منحة لدراسات ما بعد الدكتوراه من الأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم، ومنحة للبحوث العليا من مؤسسة البحوث الألمانية. 


يتمتع ليون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال، حيث شارك في مؤتمراتٍ عالمية وقدّم العديد من المحاضرات المشهورة ضمن مجال أبحاثه، كما نشر مجموعة متنوعة من الأعمال منها الروايات والترجمات الأدبية والأبحاث الأكاديمية.

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