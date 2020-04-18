التعليم: ترقبوا إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تستعد لإعلان الابحاث التطبيقية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، تباعا طوال ايام الاسبوع الجاري.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن عملية اعلان المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، ستستمر طوال الاسبوع الجاري ، حيث ان هناك عددد كبير من الابحاث في مختلف التخصصات .
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه "سوف يتم تخصيص الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد هذه البحوث التطبيقية".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أنه بالنسبة لطلاب صفوف النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم، وستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020.
وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020، قرر وزير التربية والتعليم أن يقوم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والالتزامات المطلوبة بهذا الشأن.
ونظرا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام والتى كان مقررا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم قوائم بجميع الأجزاء بجميع المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانه على صفحاتها الرسمية، وكذلك يتولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على صفحات التواصل الاجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/، كما ستعلن أيضا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
ونظرا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها، سيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير.