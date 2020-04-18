التعليم: ترقبوا إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية

المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ،

تباعا طوال ايام الاسبوع الجاري.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن عملية اعلان المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، ستستمر طوال الاسبوع الجاري ، حيث ان هناك عددد كبير من الابحاث في مختلف التخصصات .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه "سوف يتم تخصيص الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد هذه البحوث التطبيقية".





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أنه بالنسبة لطلاب صفوف النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم، وستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020.



