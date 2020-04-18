AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: ترقبوا إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية

السبت 18/أبريل/2020 - 01:00 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تستعد لإعلان الابحاث التطبيقية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ،  تباعا طوال ايام الاسبوع الجاري.


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن عملية اعلان المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، ستستمر طوال الاسبوع الجاري ، حيث ان هناك عددد كبير من الابحاث في مختلف التخصصات .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه "سوف يتم تخصيص الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد هذه البحوث التطبيقية".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أنه بالنسبة لطلاب صفوف النقل فى مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم، وستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020.

وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020، قرر وزير التربية والتعليم أن يقوم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والالتزامات المطلوبة بهذا الشأن.

ونظرا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل في التقييم فى اختبار نهاية العام والتى كان مقررا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم قوائم بجميع الأجزاء بجميع المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانه على صفحاتها الرسمية، وكذلك يتولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على صفحات التواصل الاجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/، كما ستعلن أيضا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ونظرا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها، سيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : لن نحاسب طلاب النقل والشهادات على مناهج ما بعد 15 مارس هذا العام

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

وزير التربية والتعليم: امتحان تجريبى لـ أولى ثانوى فقط وليس ثانية ثانوى

توضيح مهم بشأن الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني

كيف سيعد طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني أبحاث ومشروعات التقييم ؟ .. طارق شوقي يجيب

التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة من المناهج لطلاب "الفني"

ترشيحاتنا

فيروس كورونا.. بريطانيا تدفع 20 مليون دولار في أجهزة اختبار صينية "لا تعمل"

أحمد موسى يعلق على ظهور خفافيش بإحدى قرى القليوبية

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة

إسرائيل: 12982 إصابة و151 وفاة بفيروس كورونا

النظارة والأساور.. حكاية صورة كشفت قصة حب أبو هشيمة وياسمين صبري

نادٍ قطري يقترب من خطف الصفقة الحلم للأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب لبناني يقتل أمه وشقيقته

بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر

كانت في غيبوبة وقت الولادة.. أم متعافية من كورونا تحمل طفلتها للمرة الأولى.. صور