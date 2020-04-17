برلماني يطالب بزيادة منحة العمالة إلى 700 جنيه

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن قبل ظهور أزمة كورونا فى العالم كانت هناك أزمة بين روسيا والسعودية أدت إلى انهيار سعر برميل النفط عالميًا، وذلك أدى إلى إحجام الدول عن الإنتاج إلى جانب توقف عملية التصدير مع ظهور فيروس كورونا فى العالم مما أدى إلى تقليل الاستهلاك بسبب توقف حركة الطيران وحظر التجوال وتوجيه الرئيس يؤكد حرصة على الحفاظ علي الاحتياطي من المواد البترولية خلال هذه الفترة.
وطالب النائب الجهات المسؤولة عن البترول بضرورة عمل دراسة حول تأجيل استيراد البنزين والسولار مؤقتًا لحين أنتهاء أزمة كورونا لزيادة الإنتاج وانخفاض الاستهلاك للأسباب التى تم ذكرها سابقًا، وضرورة ضخ الأموال التى سيوفرها عدم استيراد المواد البترولية فى زيادة المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه لـ 700 جنيه لزيادة دعمهم فى هذه الظروف الراهنة.
وشدد النائب على ضرورة معاقبة من يقوم بتقديم أوراقه وبياناته لوزارة القوى العاملة للحصول على المنحه وهو غير مستحق لها بتوقيع عقوبات قاسية عليه، مطالبًا بتضخ باقى الأموال الفائضة من عدم استيراد المواد البترولية بعد دراسة الحكومة لها لتوفير جميع المستلزمات الطبية ومد مظلة الرعاية الاجتماعية.
وتابع النائب حديثه: "أوجه رسالة للمواطن القادر سيب غيرك يستفيد فهو فى حاجة ماسة لكل جنيه".
وكان ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول "استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد".
وقد وجه الرئيس
بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.
في ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس " كورونا " المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس .. وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية.
وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية)، الصحافة والإعلام ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي، إلى جانب قطاعات
النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي ( وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
ولن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلبًا بتداعيات فيروس "كورونا" أية غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20% من الضريبة خلال شهر إبريل 2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020، على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.