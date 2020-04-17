برلماني يطالب بزيادة منحة العمالة إلى 700 جنيه

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن قبل ظهور أزمة كورونا فى العالم كانت هناك أزمة بين روسيا والسعودية أدت إلى انهيار سعر برميل النفط عالميًا، وذلك أدى إلى إحجام الدول عن الإنتاج إلى جانب توقف عملية التصدير مع ظهور فيروس كورونا فى العالم مما أدى إلى تقليل الاستهلاك بسبب توقف حركة الطيران وحظر التجوال وتوجيه الرئيس يؤكد حرصة على الحفاظ علي الاحتياطي من المواد البترولية خلال هذه الفترة.





وطالب النائب الجهات المسؤولة عن البترول بضرورة عمل دراسة حول تأجيل استيراد البنزين والسولار مؤقتًا لحين أنتهاء أزمة كورونا لزيادة الإنتاج وانخفاض الاستهلاك للأسباب التى تم ذكرها سابقًا، وضرورة ضخ الأموال التى سيوفرها عدم استيراد المواد البترولية فى زيادة المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه لـ 700 جنيه لزيادة دعمهم فى هذه الظروف الراهنة.





وشدد النائب على ضرورة معاقبة من يقوم بتقديم أوراقه وبياناته لوزارة القوى العاملة للحصول على المنحه وهو غير مستحق لها بتوقيع عقوبات قاسية عليه، مطالبًا بتضخ باقى الأموال الفائضة من عدم استيراد المواد البترولية بعد دراسة الحكومة لها لتوفير جميع المستلزمات الطبية ومد مظلة الرعاية الاجتماعية.





وتابع النائب حديثه: "أوجه رسالة للمواطن القادر سيب غيرك يستفيد فهو فى حاجة ماسة لكل جنيه".





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وكان ذلك بعد أن