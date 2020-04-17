يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور

يتسابق المشاهير حول العالم باقتناء الأشياء الغريبة والنادرة، حتى ولو كلفهم الأمر بدفع أموال طائلة، فقط مقابل اقتنائهم لها، ولكن هذه المرة اقتناء سيارة تسير بزيت الطعام المنزلى.





تعود القصة إلى مقدم البرامج التلفزيونية الكوميدية الأمريكي الشهير جاي لينو، عندما أراد اقتناء سيارة من صنعه خارقة السرعة وهى ايكوجيت " EcoJet " الخاصة.

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حيث صمم هذه السيارة جاي لينو بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، إذ أراد لينو أن يُضيف سيارة لا مثيل لها في العالم إلى مجموعته المكوّنة من أكثر من 130 سيارة، وأرادها رياضية وسريعة وصديقة للبيئة، وأثمر هذا التعاون مع مهندسي جنرال موتورز بهذه السيارة التي ظهرت لأول مرة في عام 2006.





تتميز ايكوجيت بالسرعة الفائقة إذ تتفوق على معظم سيارات السوبركار الحالية وبإمكانها الوصول إلى سرعة تبلغ 390 كم/س، إذ تمتلك محرك توربيني مصمم للإستخدام في الطائرات (مثل مروحية Bell 222)، ويعمل على وقود الديزل الحيوي الذي يعتبر أنظف من الديزل العادي ، كما أنها بإمكانها العمل على زيت الطهي المكرر، وبالتالي فهي تنتج نفس الرائحة الناتجة عن طهي البطاطس المقلية.





كما تمتلك ايكوجيت بعض التجهيزات السابقة لعصرها، مثل استخدام الكاميرات بدلًا من المرايا للرؤية الخلفية، كما تأتي مع شاشتين أخرتين من نوع LCD لعرض المعلومات والملاحة، وتدعم تقنية الأوامر الصوتية.