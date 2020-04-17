AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يتسابق المشاهير حول العالم باقتناء الأشياء الغريبة والنادرة، حتى ولو كلفهم الأمر بدفع أموال طائلة، فقط مقابل اقتنائهم لها، ولكن هذه المرة اقتناء سيارة تسير بزيت الطعام المنزلى.


تعود القصة إلى مقدم البرامج التلفزيونية الكوميدية الأمريكي الشهير جاي لينو، عندما أراد اقتناء سيارة من صنعه خارقة السرعة وهى ايكوجيت " EcoJet " الخاصة.

اقرأ أيضا:

BMW تقاضى شركة تصنيع توك توك فى الهند.. تعرف على السبب

شاهد.. إنتاج سيارة مقلدة من رنج روفر في الصين.. بالصور

تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور


حيث صمم هذه السيارة جاي لينو بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، إذ أراد لينو أن يُضيف سيارة لا مثيل لها في العالم إلى مجموعته المكوّنة من أكثر من 130 سيارة، وأرادها رياضية وسريعة وصديقة للبيئة، وأثمر هذا التعاون مع مهندسي جنرال موتورز بهذه السيارة التي ظهرت لأول مرة في عام 2006.


تتميز ايكوجيت بالسرعة الفائقة إذ تتفوق على معظم سيارات السوبركار الحالية وبإمكانها الوصول إلى سرعة تبلغ 390 كم/س، إذ تمتلك محرك توربيني مصمم للإستخدام في الطائرات (مثل مروحية Bell 222)، ويعمل على وقود الديزل الحيوي الذي يعتبر أنظف من الديزل العادي ، كما أنها بإمكانها العمل على زيت الطهي المكرر، وبالتالي فهي تنتج نفس الرائحة الناتجة عن طهي البطاطس المقلية.


كما تمتلك ايكوجيت بعض التجهيزات السابقة لعصرها، مثل استخدام الكاميرات بدلًا من المرايا للرؤية الخلفية، كما تأتي مع شاشتين أخرتين من نوع LCD لعرض المعلومات والملاحة، وتدعم تقنية الأوامر الصوتية.

يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور
يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور
يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور
يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاثنين.. فولكس واجن تنتج جولف GTD عالية الأداء

شاهد .. لأول مرة كورفيت C8 2020 تخرج من المصنع إلى العملاء .. صور وفيديو

البيع عبر الإنترنت.. خدمة جديدة تقدمها جنرال موتورز لمكافحة فيروس كورونا

جنرال موتورز تعلن إنتاج أجهزة تنفس صناعى لمواجهة فيروس كورونا

وكيل جنرال موتورز في السعودية يمدد فترة الضمان والخدمات

ترشيحاتنا

بعد هجوم الخفاش على قرية بالقليوبية.. الزراعة: قد يكون حاملًا لـ كورونا

في ذكرى سعيد طرابيك.. حقيقة وفاته بسبب إيصال أمانة وزواج أرملته من أحمد بدير

هنا الزاهد: بتكسف قدام أحمد فهمي

وزارة الصحة تحث المواطنين على التبرع بـ الدم

صورة نادرة لـ عادل إمام بصحبة أولاده الثلاثة.. شاهد

إزالة برج مخالف على نهر النيل في المنيا .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جريء.. زوجة خالد سليم تبهر الجمهور بأنوثتها

يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور

من تصميمى.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة.. شاهد