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فاروق الباز : كتل كبيرة بالمريخ تقترب من الأرض وتحترق في الغلاف الجوي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:55 م
نيزك يضرب الارض
نيزك يضرب الارض
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، حقيقة اقتراب واصطدام نيزك قاتل وكبير بالأرض، قائلًا: "هناك كتل كونية تدور حول الكواكب.. ولكنها تحترق فى الغلاف الجوي، قبل وصولها إلى الارض، وبالتالى لا تشكل خطرًا كما يردد البعض".


وقال  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" ، : "مفيش أى حاجة خطر على الارض.. هناك كتل كبيرة بالمريخ وجزء منها يقترب من الأرض، ولكن معظمها يحترق فى الغلاف الجوي، بسبب عمرها الافتراضى".
 
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال إن هذه الأزمة ستسهم فى ارتفاع رصيد البحث العلمى عالميًا، مضيفًا: "البحث العلمى سيكسب كثيرًا بسبب ازمة كورونا".
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