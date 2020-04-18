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برلمان

قيمته10 مليارات جنيه.. هل يؤثر اعتماد كورونا بالموازنة على باقي القطاعات؟ البرلمان يجيب

السبت 18/أبريل/2020 - 05:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الموازنة بالبرلمان، أن فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي بقيمة 10 مليار جنيه لم يؤثر على باقي الاعتمادات أو المخصصات الحالية للتعليم والصحة والبترول.. إلخ، لافتا إلى أن ميزانية هذه القطاعات وغيرها تم تحديدهم مسبقا ولا يجوز المساس بهم طبقا للدستور. 

وأوضح الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد الإضافي هدفه مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، بتعويض الشركات وقطاعات الأعمال المتضررة، لذلك سيتم تمويل هذا الاعتماد من مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي تم تخصيصها من قبل الدولة لمواجهة الفيروس دون المساس بالاعتمادات الآخرى. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
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