ترامب يجيب عن السؤال الأخطر بشأن تسرب كورونا من معمل صيني.. صور

نشرت قناة "بي بي سي" نيوز تقريرا عن احتمالية أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من معمل صيني في مدينة ووهان.





وكانت صحيفة"واشنطن بوست" قد ذكرت قبل 3 أيام أن مراسلات السفارة الأمريكية في بكين مع واشنطن عام 2018 حذرت من أن إجراءات السلامة في معهد ووهان للفيروسات قد تكون غير كافية.





ولفتت المراسلات إلى أن التدابير الصينية في المعهد غير كافية، وأن المعهد يقوم بتجارب خطيرة على الفيروسات.





ويرى محللون أن هجوم وسائل إعلام أمريكية على المختبر الصيني جاء ردا على قول الجانب الصيني بأنه لا يستبعد أن يكون مسؤولون عسكريون أمريكيون قد جلبوا الفيروس إلى ووهان.





وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في معرض تعليقه على هذا الأمر إنه يتم إجراء العديد من التحقيقات الواسعة عن هذا الموضوع المرعب.







