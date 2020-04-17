AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يجيب عن السؤال الأخطر بشأن تسرب كورونا من معمل صيني.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نشرت قناة "بي بي سي" نيوز تقريرا عن احتمالية أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من معمل صيني في مدينة ووهان.

وكانت صحيفة"واشنطن بوست" قد ذكرت قبل 3 أيام أن مراسلات السفارة الأمريكية في بكين مع واشنطن عام 2018 حذرت من أن إجراءات السلامة في معهد ووهان للفيروسات قد تكون غير كافية.

ولفتت المراسلات إلى أن التدابير الصينية في المعهد غير كافية، وأن المعهد يقوم بتجارب خطيرة على الفيروسات.

ويرى محللون أن هجوم وسائل إعلام أمريكية على المختبر الصيني جاء ردا على قول الجانب الصيني بأنه لا يستبعد أن يكون مسؤولون عسكريون أمريكيون قد جلبوا الفيروس إلى ووهان.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في معرض تعليقه على هذا الأمر إنه يتم إجراء العديد من التحقيقات الواسعة عن هذا الموضوع المرعب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحث علمي يفجر معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا

سري للغاية.. تقرير خطير للمخابرات الأمريكية عن دور الصين في تفشي كورونا.. وبكين تنفي تعمدها إخفاء أرقام الضحايا

هل تسبب معمل ووهان للفيروسات في انتشار فيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

شكوك تتزايد ببريطانيا .. هل تسرب فيروس كورونا من مختبر في ووهان؟

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

رحلة البحث عن المريض صفر.. وثائق سرية تكشف تخليق فيروس كورونا معمليا

ترشيحاتنا

عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر: 85% من مصابي كورونا يتلقون العلاج بالمنزل

لاعب الزمالك المعار يرغب في العودة للنادي

محافظ الإسكندرية: غلق المداخل أمام باصات الرحلات والأسر في شم النسيم

الصحة توجه خطابًا لمستشفيات العزل بصرف هيدروكسيلوروكين لجميع العاملين

نادٍ قطري يقترب من خطف الصفقة الحلم للأهلي والزمالك

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتخلى عن التايجر.. كعب حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل فى عقد قرانها

أغربها الفلفل الأسود.. 5 توابل تساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان

تعرف على معنى شعار شركة فيراري ferrari .. صور