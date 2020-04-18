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برلمان

حسن السيد: التكنولوجيا أصبحت ملاذا أمنا فى زمن كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
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حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن التكنولوجيا أصبحت الملاذ الأمن لانقاذ الدول، لافتًا الى أنه عندما قام وزير التربية والتعليم بعرض الخطة التى سيقوم بها لتطوير التعليم عن طريق استخدام التابلت وغيره هاجمه الملايين بدون أسباب مقنعة.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن لم يكون هناك اليوم تكنولوجيا لاتعطلت معظم المصالح العامة للدولة ومن ضمنها نجاح الطلاب، مشيرًا الى أن استخدام الاساليب العلمية فى تطوير وتحديث التعليم بمثابة حلول بديلة وقوية ضد أى ازمة من الممكن ان تلحق بالبلاد فى المستقبل.

وأشار النائب، أن أزمة فيروس كورونا أكدت أنه لا يمكن الاعتماد على بديل واحد فقط وينبغى أن يكون هناك خطة مستقبلية وبدائل متعددة، مطالبًا بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الحكومة للخروج من أزمة كورونا بدون خسائر.

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