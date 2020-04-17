هنا الزاهد: بتكسف قدام أحمد فهمي

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها رفضت في البداية تقديم برنامجها الجديد «هزر فزر» المُذاع يومي السبت والأحد عبر قناة cbc الفضائية، مشيرة إلى أنها لم تر نفسها كمذيعة في البداية.

وأضافت هنا الزاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علاء عبر إذاعة نجوم F.M، أن صناع البرنامج أقنعوها وأخبروها أنه فكرة حديثة لبرنامج «بدون كلام» الذي كان يقدمه الفنان الراحل حسن مصطفى، في فترة الثمانينيات.





أوضحت هنا الزاهد، أن حلقة زوجها الفنان أحمد فهمي، كانت أصعب حلقة بالنسبة لها، معلقة على ذلك قائلة: « بتكسف قدام أحمد أوي».



