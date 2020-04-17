AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا الزاهد: بتكسف قدام أحمد فهمي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:07 م
هنا الزاهد - أحمد
هنا الزاهد - أحمد فهمي
Advertisements
سعيد فراج
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها رفضت في البداية تقديم برنامجها الجديد «هزر فزر» المُذاع يومي السبت والأحد عبر قناة cbc الفضائية،  مشيرة إلى أنها لم تر نفسها كمذيعة في البداية. 

وأضافت هنا الزاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علاء عبر إذاعة نجوم F.M، أن صناع البرنامج أقنعوها وأخبروها أنه فكرة حديثة لبرنامج «بدون كلام» الذي كان يقدمه الفنان الراحل حسن مصطفى، في فترة الثمانينيات. 

أوضحت هنا الزاهد، أن حلقة زوجها الفنان أحمد فهمي، كانت أصعب حلقة بالنسبة لها، معلقة على ذلك قائلة: «بتكسف قدام أحمد أوي».

برنامج «هزر فزر» تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يظهر مع هنا الزاهد في أولى حلقات برنامجها هزر فزر.. تفاصيل

تعرف على أول ضيوف هنا الزاهد في برنامجها هزر فزر

شاهد.. نجوم حنفي الأبهة والبصمجية في أولى حلقات هزر فزر مع هنا الزاهد

نجم مسرح مصر يهنئ هنا الزاهد ببرنامجها: مبروك للسكرة

فرهدتوني.. هنا الزاهد توجه رسالة لضيوف أولى حلقات برنامج هزر وفزر

هنا الزاهد مطلوبة على يوتيوب.. فيديو

ترشيحاتنا

السعودية تعلن حظر التجول الشامل بمحافظتي صامطة والداير

عانت من 14 عرضا مختلفا للمرض.. مصابة بـ كورونا تتحدث عن تجربتها وتوجه تحذيرا

الطب البيطري يوضح طريقة استخدام الشطة للقضاء على الخفافيش .. فيديو

ليفربول يتحدى النادي الأهلي في "التصدي الأفضل".. تفاصيل

بـ إطلالة محتشمة.. فيفي عبده تبهر متابعيها بالأسود الكاجوال.. شاهد

وزارة الصحة تحث المواطنين على التبرع بـ الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتخلى عن التايجر.. كعب حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل فى عقد قرانها

أغربها الفلفل الأسود.. 5 توابل تساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان

تعرف على معنى شعار شركة فيراري ferrari .. صور