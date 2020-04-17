ضبط 4 قضايا تهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – وحدات إضاءة - جلد صناعى – قطع غيار جديدة وإطارات كاوتش) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (423 ألف جنيه).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط (37) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، محاولة نزول بحر بدون تصريح، صيد فى الممنوع، تسول) و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (105) حكم قضائى متنوع و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (127) مخالفة مرورية متنوعة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.