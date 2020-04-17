AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب عبر منافذ الجمهورية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:18 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – وحدات إضاءة - جلد صناعى – قطع غيار جديدة وإطارات كاوتش) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (423 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (37) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، محاولة نزول بحر بدون تصريح، صيد فى الممنوع، تسول) و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (105) حكم قضائى متنوع و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (127) مخالفة مرورية متنوعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 8 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

ضبط 5 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

ضبط قضيتين تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 23 ساعة

إحباط ١٣ محاولة لتهريب بضائع بمنافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب

ترشيحاتنا

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

تجهيز مدينة جامعية جديدة كعزل صحي.. تفاصيل

لاعب الزمالك المعار يرغب في العودة للنادي

السعودية تعلن حظر التجول الشامل بمحافظتي صامطة والداير

بشعر مموج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة أحمد حلمى

الليلة.. أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يحتفلان بعقد قرانهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتخلى عن التايجر.. كعب حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل فى عقد قرانها

أغربها الفلفل الأسود.. 5 توابل تساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان

تعرف على معنى شعار شركة فيراري ferrari .. صور