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رياضة

مدرب الزمالك السابق ساخرا: ما فعله كهربا احتراف وأحمد فتحي "خيانة".. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:12 م
احمد فتحي وكهربا
احمد فتحي وكهربا
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حسن العمدة
علق محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق على أزمة أحمد فتحي مع النادي الأهلي بشأن التجديد والانضمام لنادي بيراميدز.

وقال صلاح ، عبر قناة الزمالك ، ان الأهلي يقارن موقفه بما حدث مع عبد الله السعيد عندما كان لاعبا وقتها لهم وبعدما اقترب من الانتقال لنادي الزمالك. 

وتابع: لا يوجد عدل، بمعنى عبد الله السعيد عندما تحدث معه الزمالك كان متبقيا له 6 أشهر، والأهلي أعاده مرة اخري "عيند" وبعد ذلك عرضه للبيع، وأحمد فتحي شعر أنه من الممكن أن يحدث معه نفس الأمر.

وأختتم محمد صلاح ، تصريحاته ، أن أحمد فتحي خسر الأهلي وجماهيره ولكن احترافيا لم يفعل شيئا خطأ، ولكن مناقشة الأمر في الإعلام جعلت اللاعب خائنا لأنه ترك الأهلي، وعند الحديث عن ما فعله كهربا أطلقوا عليه احترافا وليس خيانة.

وأعلن نادي بيراميدز انضمام أحمد فتحي خلال الأيام الماضية، بينما عبد الله السعيد سبق وأن وقع على عقود انضمامه للزمالك عام 2018 قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع الأهلي ثم الرحيل لأهلي جدة ومنه لبيراميدز.

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