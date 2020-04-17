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تعليم

عميد زراعة عين شمس: نتابع يوميا سير منظومة التعليم عن بعد بدقة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:30 م
عميد كلية زراعة
عميد كلية زراعة
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تتنظم في سير العملية التعليمية عن بعد بشكل منتظم يومي ماعدا الاجازات الرسمية، لافتا إلى ان التعلم عن بعد أثبت نجاحه في الفترة الحالية وبالامكانية المتاحة سوف يتقدم في الفترات القادمة. 

وأضاف جلال لـ صدى البلد ان الطالب الذي يشتكي من التعلم عن بعد، هو نفسه الذي يشتكي من التعليم التقليدي لذك الكلية مستمرة في رفع المحاضرات على المواقع الرسمية وسط تفاعل كبير من الطلاب واهتمام من إدارة الجامعة ويمكن للطالب معرفة جميع المحاضرات من خلال هذا الرابط  .   .

وأوضح أن الكلية ملتزمة بجميع قرارت المجلس الاعلي للجامعات، مشيرا إلى أن امتحانات الدراسات العليا في موعدها ولا يوجد قرار بتأجيلها عن الموعد المقرر في شهر يونيو. 


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