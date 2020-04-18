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تعليم

طلاب اولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم التجريبية من المنازل .. الثلاثاء

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
يستأنف طلاب الصف الاول الثانوي امتحاناتهم التجريبية إلكترونيا من المنازل من خلال الدخول على منصة الامتحان.

حيث من المقرر أن يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020 ، في مادة التاريخ ، وذلك لمدة ساعة و نصف .

وكانت قد انطلقت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي ، ابتداءا من الاحد 5 ابريل 2020 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان (اللغة العربية ، اللغة الاجنبية الاولى ، والاحياء ، و الجغرافيا ، واللغة الاجنبية الثانية ، الرياضيات ، والفلسفة والمنطق ، والفيزياء).

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة
المنوفية
كفر الشيخ
الفيوم
الاقصر
البحر الأحمر

- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة
الغربية
سوهاج
قنا
أسوان
شمال سيناء
جنوب سيناء

- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية
القليوبية
البحيرة
بنى سويف
الإسماعيلية
السويس
مطروح

- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية
الإسكندرية
المنيا
اسيوط
دمياط
بورسعيد
الوادي الجديد
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