طلاب اولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم التجريبية من المنازل .. الثلاثاء

يستأنف طلاب الصف الاول الثانوي امتحاناتهم التجريبية إلكترونيا من المنازل من خلال الدخول على منصة الامتحان.
حيث من المقرر أن يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020 ، في مادة التاريخ ، وذلك لمدة ساعة و نصف .
وكانت قد انطلقت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي ، ابتداءا من الاحد 5 ابريل 2020 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان (اللغة العربية ، اللغة الاجنبية الاولى ، والاحياء ، و الجغرافيا ، واللغة الاجنبية الثانية ، الرياضيات ، والفلسفة والمنطق ، والفيزياء).
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:
- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:
القاهرة
المنوفية
كفر الشيخ
الفيوم
الاقصر
البحر الأحمر
- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:
الجيزة
الغربية
سوهاج
قنا
أسوان
شمال سيناء
جنوب سيناء
- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:
الدقهلية
القليوبية
البحيرة
بنى سويف
الإسماعيلية
السويس
مطروح
- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:
الشرقية
الإسكندرية
المنيا
اسيوط
دمياط
بورسعيد
الوادي الجديد