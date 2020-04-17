بـ مناسبة شم النسيم.. هل ينتقل كورونا عن طريق الماء.. مستشار الرئيس يرد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة بالتزامن مع شم النسيم، هي لحماية المواطن، لافتا إلى ضرورة مساعدة المواطنين للحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح محمد عوض، خلال مداخلته ببرنامج" الجمعة فى مصر" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة فيما يخص يوم شم النسيم، تهدف لتقليل التجمعات وحماية الافراد من نقل العدوى، متابعا: نحتفل السنة دى فى البيت والسنه الجاية نقوم بعادتنا كما هي.



ورد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية على تعلق الإعلامية ياسمين سعيد: "هل معنى كده أن الفيروس ممكن ينتقل عن طريق المياه؟" قائلا: "حضرتك كده بتاخدي الكلام الموجود على السوشيال ميديا، أنا مجبتش سيرة المياه، ومقولتش المياه بتنقل الفيروس".





وتابع: الهدف من غلق الشواطئ هو قلة التجمعات، دور الإعلام نقل المعلومات الصحيحة من المصادر وليس أخبار السوشيال ميديا.