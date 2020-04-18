ننشر مجموعة من المحاضرات والسكاشن الجديدة لطلاب تجارة القاهرة

علم "صدى البلد" أن كلية تجارة جامعة القاهرة، قد رفعت عددا من المحاضرات للفرق الدراسية المختلفة بالإضافة إلى محاضرات شعبة اللغة الإنجليزية والدراسات العليا، عبر موقعها وقناتها على اليوتيوب.





وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتنتظم أغلب كليات جامعة القاهرة، في عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، وإلغاء امتحانات الميدتيرم، ضم مجموعها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحميل المواد الدراسية عبر موقع الجامعة، وباستخدام وسائل التواصل المختلفة.





















طلاب الفرقة الأولى

المحاسبة المتوسطة: الفصل الأول و الفصل الرابع والفصل السادس والثامن

رياضيات الأعمال: من الفصل الأول إلى السابع

مقدمة فى الأعمال: من الفصل الأول إلى السابع

الإعلام والمجتمع: ظن الحلقة الأولى إلى العاشرة

الموقع الرسمي: http://www.foc.cu.edu.eg/elearning









طلاب الفرقة الثانية

مبادئ التأمين: من الفصل الأول إلى السادس

أساسيات التمويل: الفصل الأول إلى الثالث

المحاسبة الحكومية (نظام قديم): التسجيل الأول إلى الخامس

أساسيات المراجعة: من الفصل الأول الى السابع

الموقع الرسمي: http://www.foc.cu.edu.eg/elearning









طلاب الفرقة الثالثة

قسم إدارة أعمال

المحاسبة الضريبية: من الفصل الأول إلى الثالث

أساليب كمية: من الفصل الأول إلى الثالث

إدارة الموارد البشرية: من الفصل الأول إلى الرابع

الإدارة الدولية: من الفصل الأول إلى الرابع





-قسم المحاسبة

المحاسبة المتقدمة: من الفصل الأول إلى الثالث

المحاسبة في المشروعات: من الفصل الأول إلى السابع

نظم محاسبة التكاليف: الفصل الثاني والثالث والخامس

المحاسبة الضريبية: من الفصل الأول إلى الثالث

الموقع الرسمي: http://www.foc.cu.edu.eg/elearning





طلاب الفرقة الرابعة

قسم إدارة أعمال

الترويج و الاتصالات: من الفصل الاول إلى السابع

بحوث التسويق: من الفصل الأول إلى السادس

الإدارة الدولية: من السكشن الاول إلى الخامس

السياسات الإدارية: من الفصل الأول إلى السادس

MIS: Chapter 1 & 2





قسم المحاسبة

بحوث عمليات: الفصل الأول، الثاني، الثالث، السادس، الثامن

محاسبة تكاليف: الفصل الأول، الثاني، الثالث والخامس

محاسبة المنشآت المتخصصة: الفصل الأول، الثاني، الثالث

السياسات الإدارية: من الفصل الأول الى السادس



