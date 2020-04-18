أحمد موسى يحذر المواطنين من الخروج يوم شم النسيم.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى ، المواطنين من الخروج في الشوارع والمتنزهات يوم شم النسيم الاثنين المقبل. والشواطئ

أرجوك أهدوا. وقال موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن عقوبة الحبس والغرامة حتى 4 ألف من الجنيهات لمن يتحرك في مجموعات يوم شم النسيم، متابعا: أنه يحظر أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين يوم شم النسيم





وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن جميع الأجهزة تمر على الشواطئ في الجمهورية، ومن يخرج للشاطئ سوف يتم عمل محضر فورا له.





وأشار الإعلامي، إلى أن هناك هدوء في حركة السيارات على معظم الطرق، ونسبة الحركة تصل لـ 10% بالمقارنة بأي يوم عادي.