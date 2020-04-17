أهم الأخبار .. إجراءات الحكومة في شم النسيم .. والسعودية توضح كيفية صلاة العيد بالمنزل

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين





عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين..للمزيد اضغط هنا





هل تعيد الحكومة فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. الوزراء يجيب





نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما أثير حول إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية..للمزيد اضغط هنا





بعد اكتشاف 762 حالة.. السعودية: مساكن العمال الأخطر لانتشار فيروس كورونا..تفاصيل

واصل المملكة العربية السعودية جهودها للقضاء على فيروس كورونا المستجد بإتخاذ إجراءات إضافية ..للمزيد اضغط هنا





كيف تصلي العيد في المنزل؟ .. مفتي السعودية يجيب





قال مفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ..للمزيد اضغط هنا





الطب البيطري يوضح طريقة استخدام الشطة للقضاء على الخفافيش .. فيديو





قالت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إنه تم ظهور عدد من الخفافيش في أحد المنازل المهجورة في قرية بالقليوبية..للمزيد اضغط هنا





شاهد الأسعار.. الزراعة تطرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ25%

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية ..للمزيد اضغط هنا





نجاح ساحق أم فشل ذريع.. الصين توقف تجارب أدوية لعلاج فيروس كورونا





قررت الصين وقف الإجراءات الخاصة بتجارب العلاج .. للمزيد اضغط هنا





بعد خروجها من العزل ..صدى البلد داخل قرية أبو ربيع بالاسماعيلية ولقاءات مع الاهالي





رصد صدى البلد احتفالات الأهالي بخروج القرية من العزل ..للمزيد اضغط هنا



