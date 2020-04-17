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كورنيش إسكندرية خال من المواطنين .. أحمد موسى: أمر إيجابي.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لكورنيش محافظة الإسكندرية، وهو خال من المواطنين، معبرا عن امتنانه للمواطنين لالتزامهم بتعليمات الدولة بعد الخروج للشواطئ.

وعلق، موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، قائلا :"اسكندرية النهاردة فلة، والكورنيش وما حدث فيها أمر إيجابي"، لافتا إلى أن مكبرات الصوت تجوب الكورنيش تطالب المواطنين عدم التواجد في تجمعات.

وتابع نقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن التزام المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ وكورنيس الإسكندرية للوقاية من كورونا.
 
أعلنت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع  الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، الي 2844 كإجمالي مصابين، و205  اجمالي الوفيات. والحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 891

الوفيات الجديدة: 9

عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 646

إجمالي الوفيات: 205

إجمالي أعداد المصابين: 2844

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