صلاح فوزي: تأجيل الانتخابات التكميلية بسمالوط قرار دستوري حرصًا على سلامة المواطنين

أكد د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، أن الدولة ترفع شعار مصلحة المواطن اولا و انها طبقت هذا الشعار بتأجيل الانتخابات التكميلية سمالوط المنيا.





وأضاف في تصريحات خاصة " الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تأجيل الانتخابات لحين إشعار آخر مضيفا " هذا قرار قانوني و دستوري بامتياز و كان من المفترض اجراء الانتخابات الخاصة بدائرة ٣ سمالوط المنيا في ١٩ مارس ٢٠٢٠ .





و قال د. فوزي، أن القرار دستوري بامتياز و ان دول العالم تتبع هذه الاجراءات مشيرا الى ان الولايات المتحدة أجلت اجراء الانتخابات في ١٥ ولاية و التي تمهد للانتخابات الرئاسية.





و اضاف فوزي " روسيا أجلت الاستفتاء على الدستور بسبب كورونا ايضا و صربيا أجلت الانتخابات الانتخابات البلدية لنهاية ابريل بسبب كورونا و فرنسا أجلت انتخابات البلدية بسبب كورونا ل ٢١ يونيو ٢٠٢٠ لافتا إلى أن سوريا أجلت الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر لها ١٣ ابريل ٢٠٢٠ ل ٢٠ مايو ٢٠٢٠ مؤكدا ان الأصل هو الحفاظ على النظام العام و الصحة و السلامة العامة .





وأشار فوزي إلى أن دساتير العالم تنص على السماح بتمديد فترة البرلمان في ظل وجود ظرف طارئ، مشيرا الى ان الدستور التونسي الذي تم صياغته عام ٢٠١٤ يتحدث عن تمديد الفصل التشريعي بحد أقصى شهر و انه لا يوجد في الدستور المصري نص يسمح بالتمديد





و قال د فوزي في تصريحات خاصة انه بالنسبة للفصل التشريعي في مصر فهو محدد تحديد دقيق حيث ان مدته ٥ سنوات من تاريخ اول جلسة مضيفا " الفصل التشريعي الحالي ينقضي في ٩ يناير ٢٠٢١ حيث ان الفصل التشريعي الحالي بدأ١٠ يناير ٢٠١٦"





وحول الموقف من تأخر مناقشة الموازنة العامة للدولة بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد قال " لا خشية من تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة لان الموازنة تصدر قبل اول يوليو و يتبقي على ذلك شهرين و ٢٠ يوم من الان.





واضاف " نفترض لا قدر الله انه انقضت مدة مناقشة الموازنة دون اقرارها هنا تنص المادة ١٧ من قانون اعداد الميزانية انه اذا تاخر إصدار قانون الموازنة عّن بدء السنة المالية يتم العمل بموازنة العام الماضي".



