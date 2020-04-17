علامة جديدة في الجلد تدل على الإصابة بـ كورونا

يشكل فيروس كورونا تهديدا كبيرا على البشر في مختلف أنحاء العالم واكتشاف الإصابة المبكرة تلعب دورا كبيرا في السيطرة على هذا المرض والحد من انتشاره.





وتساهم معرفة أعراض فيروس كورونا شكل كامل في إنقاذ الشخص المصاب والمحيطين به لذا يعكف العلماء والباحثون على إجراء دراسات على جميع المصابين وملاحظتهم جيدا لاكتشاف الأعراض الجديدة.

وعرض موقع " boldsky" في تقريره الصادر اليوم أن هناك عددا من الحالات المصابة بكورونا قد ظهر عليها بعض المشكلات الجلدية من بينها 5 مجموعة من المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا كوفيد -19.





حيث وجد أن في مجموعة بها 88 مريضا بفيروس كورونا من طراز COVID-19 ، ظهر 20.5 في المائة من المظاهر الجلدية ، و 44 في المائة لديهم ثوران جلدي قبل ظهور أعراض COVID-19 و الباقي بعد دخول المستشفى، و 78 في المائة لديهم طفح جلدي أحمر.



