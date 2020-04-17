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مرأة

علامة جديدة في الجلد تدل على الإصابة بـ كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:49 م
علامة جديدة في الجلد
علامة جديدة في الجلد تدل على الإصابة بـ كورونا
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اسماء محمد
يشكل فيروس كورونا تهديدا كبيرا على البشر في مختلف أنحاء العالم واكتشاف الإصابة المبكرة تلعب دورا كبيرا في السيطرة على هذا المرض والحد من انتشاره.

وتساهم معرفة أعراض فيروس كورونا شكل كامل في إنقاذ الشخص المصاب والمحيطين به لذا يعكف العلماء والباحثون على إجراء دراسات على جميع المصابين وملاحظتهم جيدا لاكتشاف الأعراض الجديدة.
وعرض موقع " boldsky" في تقريره الصادر اليوم أن هناك عددا من الحالات المصابة بكورونا قد ظهر عليها بعض المشكلات الجلدية من بينها 5 مجموعة من المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا كوفيد -19.

حيث وجد أن في مجموعة بها 88 مريضا بفيروس كورونا من طراز COVID-19 ، ظهر 20.5 في المائة من المظاهر الجلدية ، و 44 في المائة لديهم ثوران جلدي قبل ظهور أعراض COVID-19 و الباقي بعد دخول المستشفى، و 78 في المائة لديهم طفح جلدي أحمر. 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة العلمية لتأكيد الصلة بين فيروس التاجية وآفات القدم،و ينصح خبراء الصحة الأشخاص بإجراء فحص ذاتي للجلد بشكل يومي واستشارة الطبيب على الفور إذا وجدت أي تشوهات جلدية.
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