بعد استخدامها في القليوبية.. لماذا تزعج الشطة الخفافيش وما الطرق الأخرى للقضاء عليها

انتشرت العديد من الأخبار حول انتشار مجموعة من الخفافيش التى ظهرت بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتم التعامل معها عن طريق حرق شطة سودانى مع زهر الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التي تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين وفوسفيد الالومنيوم.
ووفقًا لما قدمة موقع "wild life" أبرز الطرق التى تساعد فى القضاء على الخفافيش، وأكثرها صحة وهى...
يتم وضع بعض من هذه البهارات التى تتواجد فى منزلك مثل " الأمونيا، الصلصة الحارة ، صلصة الفلفل الحار أو البودرة ، الفلفل الأسود ، الليمون وغيرها من الحمضيات " حتى تفرز الأمونيا الغازات السامة التي من المحتمل أن تقتل الخفافيش ، ولكن يجب استخدامها بشكل حذر للحفاظ على سلامة الأشخاص.
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كما يمكن استخدام كرات النفتالين بنفس الخطورة ، بالإضافة إلى أنه لا الأمونيا ولا النفتالين سيزيلان الخفافيش من الحائط ، ولكن سوف تزعجها بشكل كبير وستقوم بتجنب تلك المنطقة المحددة، ويمكن أن تغادر منزلك بالكامل
ولذلك تعتبر الشطة الحارة وجميع البهارات علاجا مؤقتا وليس للقضاء على الخفافيش فى بعض الأحيان.