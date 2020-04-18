لكزس تكشف عن أيقونتها الجديدة.. فيديو

كشفت لكزس عن سيارتها الجديدة رباعية الدفع والتي اطلقت عليها LF-1 Limitless ،وزودتها بهيكل انسيابي ومقدمة طولية تشبه الموجودة في سيارة انفينيتي الرباعية الدفع.

ومن أكثر عناصر الجمال في هذه السيارة هي المصابيح الضيقة الغريبة والمتصله ببعضها على شكل V ولكنها موضوع بشكل أفقي.





وتتميز السيارة الجديدة من لكزس بمقاعد جلدية لـ 4 ركاب وتم تصميمها لتحيط بجسم الراكب بطريقة ممتازة لتمنحه الشعور بالراحة أثناء المسافات الطويلة.

كما خصصت لكل راكب أيضا شاشة متطورة تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات والتلفزيون بالاضافة إلا ان ركاب المقاعد الخلفية على لوحة إلكترونية تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت والإضاءة ،والتكييف والعديد من تقنيات السيارة.





كما زودت لكزس هذه السيارة بأنظمة تقنية الهواء الهواء في المقصورة، وأنظمة إلكترونية تتحكم بمسارها أوتوماتيكيا في حالات الطورائ لمنع الحوادث.

اكدت لكزس بانا ستطرح هذه السيارةالعام القادم بنوعين من المحركات بعزم 416 و600 حصان، كما قد تطلق منها نسخة بمحرك هجين عزمه 354 حصانا.