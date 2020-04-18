تربية نوعية عين شمس تنفي وجود صفحات عبر السوشيال ميديا غير المعلن عنها

أعلنت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، عن انتظام سير الدراسة بشكل رسمي عبر المحاضرات أون لاين ولا تعطل إلا في الإجازات الرسمية للدولة وقرارات إدارة الجامعة التي يتم عمل مشاركة لها عبر القنوات الشرعية للجامعة وصفحاتها المعتمدة.





ونفت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس عن وجود صفحات عبر السوشيال ميديا غير صفحها الرسمية المعلن عنها سابقا ووضحت أن هذه الصفحة هي القناة الشرعية الوحيدة التي تتحدث عن الكلية وتحت إشراف مباشر من الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية وأن أي أخبار ترد تصل إليكم على أنها تصريحات من الإدارة من أي مكان سوى هذه الصفحة أو الإيميل الرسمي لا يعتد بها.



