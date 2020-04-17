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أخبار البلد

مطران الفيوم: استمرار غلق الكنائس والأديرة خلال فترة عيد القيامة وشم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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سامح سلام

أعلن نيافة الأنبا آبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها استمرار الغلق التام لجميع الأديرة والكنائس وجميع مرافقها على مستوى الإيبارشية.


وقال نيافة الأنبا آبرام - في بيان له اليوم - إنه في إطار قرارات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني والإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة الجميع فإنه يتم التأكيد على استمرار الغلق التام لجميع الأديرة والكنائس.


وأضاف أن قرار استمرار الغلق يشمل أيرة الأنبا إبرأم بالعزب ورئيس الملائكة غبريال والأنبا أور بجبل النقلون في فترة عيد القيامة المجيد وشم النسيم أيضا وإلى حين إصدار إشعار آخر.


وتابع قائلا، إنه تقرر غلق المدافن للزيارات المعتادة في هذه الفترة ماعدا حالات الدفن فقط، راجيا من الله أن يحفظ بلادنا مصر وجميع الشعوب ويعطى الجميع بركة هذه المناسبات المقدسة.


وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة اليوم من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة محدودة من الأساقفة والرهبان والشمامسة دون حضور شعبي، فيما تم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 
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