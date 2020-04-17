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رياضة

عماد متعب: رغبت في رقم 13.. وحارس الأهلي رفض

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان يرغب في أن يعود لارتداء الرقم 13 في نهاية مسيرته.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية، إنه في السنوات الأخيرة له مع النادي الأهلي فكرت في العودة للرقم 13، لأنه يتفائل به.

وأضاف "كان هذا رقم أحمد عادل عبد المنعم طلبت منه فقال لي وماذا سأرتدي أنا إذا؟" مستطردًا: "قلت له مازحا ارتدي رقم 10، فقال لي أنت عايز الناس تضحك علينا؟ لا يمكن لحارس ارتداء رقم 10".

وأردف: "في النهاية رفض أحمد عادل عبد المنعم منحي الرقم 13 وتقبلت ذلك بالطبع".

والجدير بالذكر أن عماد متعب اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد 15 عاما داخل النادي الأهلي.
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