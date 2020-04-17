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محافظات

عقب عزل القرية.. نائب كفر الشيخ: بنك الطعام يوفر 2034 كرتونة مواد غذائية لـ كفر العجمي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، قيام بنك الطعام بتوفير 2034 كرتونة مواد غذائية دعمًا لقرية كفر العجمي المعزولة صحيًا لمدة 14 يومًا، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر والتقدير لبنك الطعام وجميع مؤسسات الدولة على دورهم وما قدومه من رعاية وعناية لأهالي القرية.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، قد نفذت قرار عزل قرية كفر العجمي،التابعة لمركز بيلا، صحيًا لمدة 14 يومًا؛ لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك عقب ظهور 7 حالات إيجابية بالقرية، ونقلوا إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم، وذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

ومن جانبه، تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، والنائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركزي "بيلا والحامول"، إجراءات تطبيق العزل بالقرية، وإجراءات التعقيم والتطهير لشوارع القرية، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعم القرية بالمواد الغذائية اللازمة نظرًا لعدم قدرة المواطنين على الانتقال، موجهًا تعليماته لمديرية التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن قرية كفر العجمي، تقع على حدود محافظة كفر الشيخ، مع محافظة الدقهلية.
عقب عزل القرية.. نائب كفر الشيخ: بنك الطعام يوفر 2034 كرتونة مواد غذائية لـ كفر العجمي
عقب عزل القرية.. نائب كفر الشيخ: بنك الطعام يوفر 2034 كرتونة مواد غذائية لـ كفر العجمي
عقب عزل القرية.. نائب كفر الشيخ: بنك الطعام يوفر 2034 كرتونة مواد غذائية لـ كفر العجمي
عقب عزل القرية.. نائب كفر الشيخ: بنك الطعام يوفر 2034 كرتونة مواد غذائية لـ كفر العجمي
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