المالية: بدء صرف مرتبات شهر أبريل ..غدا

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتب شهر إبريل الجاري للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلًا من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه، حيث أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





صرف مرتبات إبريل مبكرا رغم الأجازات

وأعرب وزير المالية، محمد معيط، عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.





صرف المرتبات ومواجهة خطر فيروي كورونا





وأضاف الوزير أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلًا من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.





صرف المرتبات مبكرا شهر إبريل

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.



