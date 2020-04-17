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محافظات

للمرة الثانية.. دعاء عريبي تنجح في توفير 15 طن كلور لتطهير شوارع الغربية.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:43 م
دعاء عريبي تنجح في
دعاء عريبي تنجح في توفير ١٥ طن كلور لتطهير شوارع الغربية
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بادرت دعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية، للمرة الثانية؛ بتوفير 15 طنا من الكلور المركز، يتم استخدامها في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة علي مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين، وذلك فى إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ود. أحمد عطا نائب المحافظ وبشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).


كما وفرت عريبي المطهرات والكلور والكحول لقرية ضفط تراب؛ بالغربية؛ وذلك للقيام بأعمال التطهير والتعقيم.


وقالت دعاء عريبي؛ إن توفير الـ 15 طن كلور للمرة الثانية، يأتي في إطار مساعدة الدولة والوقوف بجانبها لمواجهة فيروس كورونا؛ وأضافت أن الحكومة تعمل بكفاءة كبيرة على إدارة الأزمة ومواجهة كورونا.


وناشدت عريبي المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا، من خلال تقديم ما يلزم حتى نهاية الأزمة، مضيفة أن ذلك هو أقل ما يمكن تقديمه للدولة والوقوف بجانبها.
للمرة الثانية.. دعاء عريبي تنجح في توفير 15 طن كلور لتطهير شوارع الغربية.. صور
للمرة الثانية.. دعاء عريبي تنجح في توفير 15 طن كلور لتطهير شوارع الغربية.. صور
للمرة الثانية.. دعاء عريبي تنجح في توفير 15 طن كلور لتطهير شوارع الغربية.. صور
للمرة الثانية.. دعاء عريبي تنجح في توفير 15 طن كلور لتطهير شوارع الغربية.. صور
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