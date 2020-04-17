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فن

أمير عيد يتصدر تويتر بعد حفل الأون لاين

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:57 م
أمير عيد
أمير عيد
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سعيد فراج
تصدر الفنان أمير عيد قائمة البحث «تريند» على موقع التدوينات القصيرة تيورت، بعد الحفل الغنائي الأون لاين الذي أحياه مساء اليوم الجمعة 17 أبريل، وتفاعل النشطاء مع فقراته الغنائية، بتغريدات أمطرت تويتر، وجعلته يتصدر. 

يذكر أن أخر اعمال أمير عيد، هي غناء أغنية لما بنتولد، وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقام بغنائها في أيام مهرجان الجونة السينمائي في جولته الثالثة، وذلك بصحبة الجيتاريست وعضو فريق كايروكي شريف الهواري.

فيلم "لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.

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