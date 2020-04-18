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اقتصاد

5.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 71.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.

 بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.9% والعرب على 5% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، و قد سجل الأجانب
صافي بيع بقيمة 1467 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت  65.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 26.1%و سجل العرب 8.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5720 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1359 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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