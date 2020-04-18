وزيرة التضامن لـ صدى البلد: مشاركة كبيرة للمجتمع المدنى فى «أهالينا».. وتهدف إلى مساندة العمالة المتضررة من كورونا

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة «أهالينا» التى أطلقتها الحكومة تهدف إلى مساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19".





وأضافت القباج فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن وزارة التضامن تشارك فى المبادرة، كما أن المبادرة ستشهد مشاركة كبيرة للمجتمع المدنى من أجل مساندة الفئات التى تضررت من أزمة كورونا.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الحساب الذى سيوضع فيه التبرع تابع للمؤسسة العامة للتكافل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وهذه التبرعات سوف يتم تخصيصها فقط للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"، بعد التأكد من استحقاقها لها.





وكان مجلس الوزراء، قد أطلق مُبادرة "أهالينا" التي تدشنها الحكومة من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة من الأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.