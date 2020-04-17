مطالبات بتشكيل لجان لمراجعة تسعير الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة.. فيديو

طالب الإعلامى محمد غانم بضرورة تشكيل لجان متخصصة وعلى دراية كافية بطبيعة الأراضى الصحراوية لإعادة تسعير الأراضى المتقدم اصحابها للتقنين، مع الأخذ في الاعتبار التكليفات الرئاسية لزيادة الرقعة الزراعية والتخفيف على المزارعين والمستثمرين فى اقساط وتسعير الأراضى الصحراوية.





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى مساحات الأراضى المستصلحة دعمًا للتنمية الزراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتى من المنتجات، الزراعية، فى الوقت الذى أصبح التقدير الجزافي لأراضى مصر الصحراوية التى تم استصلاحها وزراعتها عقبة حقيقية فى طريق التنمية الزراعية فقد وصل سعر الفدان فى اراضى شمال سيناء الى 280 الف جنيه وفى الفيوم 100 الف جنيه والوادى الجديد 65 الفا .





وطالب غانم بتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعة تسعير الأراضى المنزرعة بعد استصلاحها بما يتواكب مع توجه الدولة والتكليفات الرئاسية والتخفيف على المزارعين ودعمهم لزيادة الرقعة الزراعية.







