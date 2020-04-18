الأجانب يستحوذون على 24% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 71.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.





بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.9% والعرب على 5% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، و قد سجل الأجانب

صافي بيع بقيمة 1467 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 65.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.



