AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأجانب يستحوذون على 24% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

السبت 18/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 71.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.

 بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.9% والعرب على 5% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، و قد سجل الأجانب
صافي بيع بقيمة 1467 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 79.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت  65.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 26.1%و سجل العرب 8.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5720 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1359 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7.9 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 62.8% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

120 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة

841 مليون جنيه مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة منذ بداية العام

المصريون يستحوذون على 68% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

662 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. خناقة بين مصريين بـ الكويت

حكم سماع القرآن بدون إنصات في العمل وأثناء تنظيف البيت.. فيديو

بصورة مع صافيناز.. محمد ثروت: الجواز في الحظر أحلى

من تصميمى.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة.. شاهد

رسميًا.. أمريكا تفتح تحقيقًا حول تورط الصين في تفشي كورونا.. تفاصيل

ترامب: نتوقع وفاة 60 ألف شخص في أمريكا بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب لبناني يقتل أمه وشقيقته

بسبب كورونا.. عائلة تودع قريبها المريض باستخدام سلم مطافي.. مشهد مؤثر

كانت في غيبوبة وقت الولادة.. أم متعافية من كورونا تحمل طفلتها للمرة الأولى.. صور