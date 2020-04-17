إصابة عشرات الجنود بقاعدة عسكرية في المغرب بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام مغربية عن إصابة عشرات الجنود داخل القاعدة العسكرية بمدينة بن جرير شمال مراكش.





وأكدت وسائل إعلام مغربية بينها موقع "منارة" نقلا عن مصادرها إصابة أكثر من 160 جنديا بفيروس كورونا من اللواء الثاني للمشاة المظليين بالقوات المسلحة الملكية بفيروس كورونا.





وأوضحت أن الجنود خضعوا للتحليلات بالمستشفى العسكري إبن سينا بمراكش، وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.





وأشارت إلى احتمالية انتقال الفيروس إلى أفراد القاعدة عن طريق وحدات "حذر " الموجودة بمدينة مراكش.





وسجل المغرب 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2564 حالة.



