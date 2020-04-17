أمونيكي: الزمالك بيتي وافتخر به.. وبابانجيدا كان قريبًا من الانضمام للأبيض

أكد إيمانويل أمونيبكي، نجم الزمالك والكرة النيجيرية أن مواطنه بابا نجيدا، أحد نجوم النسور الخضراء في التسعينات كان قريبًا من الانضمام للنادي الأبيض برفقته.
وأضاف أمونيكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بابانجيدا كان يفاوضه الزمالك أثناء انتقالي للنادي ولكنه انضم للدوري الهولندي".
وقال النجم النيجيري إيمانويل أمونيكي أنه سعد كثيرًا باللعب لصفوف الزمالك خلال فترة التسعينات، مضيفًا:" الزمالك بيتي الذي أفتخر وأعتز به".
وواصل:" عاصرت جيل ذهبي بالزمالك كام بينه ترابط كبير وكيمياء غير عادية وعلاقة ودب وحب قادت الفريق للألقاب وقتها".