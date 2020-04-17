أمونيكي: الزمالك بيتي وافتخر به.. وبابانجيدا كان قريبًا من الانضمام للأبيض

أكد إيمانويل أمونيبكي، نجم الزمالك والكرة النيجيرية أن مواطنه بابا نجيدا، أحد نجوم النسور الخضراء في التسعينات كان قريبًا من الانضمام للنادي الأبيض برفقته.





وأضاف أمونيكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بابانجيدا كان يفاوضه الزمالك أثناء انتقالي للنادي ولكنه انضم للدوري الهولندي".



