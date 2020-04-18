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فيديو جراف

فيديوجراف.. سيارة برائحة البطاطس المقلية

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
مقدم البرامج التليفزيونية الكوميدية الأمريكي الشهير "جاي لينو"، أراد اقتناء سيارة من صنعه خارقة السرعة، وهى ايكوجيت " EcoJet " الخاصة.

بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، "لينو" أراد إضافة سيارة لا مثيل لها في العالم إلى مجموعته التي تتألف من أكثر من 130 سيارة وأرادها رياضية وسريعة وصديقة للبيئة.


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ولمزيد من التفاصيل حول سيارة برائحة البطاطس المقلية، تابعوا الفيديوجراف التالى.

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