فيديوجراف.. سيارة برائحة البطاطس المقلية

بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، "لينو" أراد إضافة سيارة لا مثيل لها في العالم إلى مجموعته التي تتألف من أكثر من 130 سيارة وأرادها رياضية وسريعة وصديقة للبيئة.





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ولمزيد من التفاصيل حول سيارة برائحة البطاطس المقلية، تابعوا الفيديوجراف التالى.