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البشبيشي: أشعر بفداحة ما كتبته في بعض قصائدى القديمة.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 12:05 ص
الشاعر إيهاب البشبيشى
الشاعر إيهاب البشبيشى
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اسراء صبري
قال الشاعر إيهاب البشبيشي، إن كتابة الشعر محاولة للنظر إلى العالم بروح الطفل، لأن الطفل يتعامل ببراءة وليست لديه اجندات أو ضغائن، مؤكدا أن مرحلة الطفولة الملاذ الذي لابد أن تسير عليه الإنسانية.

وأضاف "البشبيشى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج المساء مع قصواء المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن المتصوف يرى أنه فى حالة اتحاد مع مفردات العالم، وهناك منقطة مشتركة بين التصوف والطفولة.

وواصل الشاعر الكبير إيهاب البشبيشى، أن الرؤية من تفرض نفسها عليه، لافتا إلى أن هناك بعض القصائد عندما يعيد قراءتها يشعر بفداحة ما كتبه.

وأصدر إيهاب البشبيشي، عدة دواوين من بينها "نداهة الشعر" و"لغة تعرف الافها" وفاز بجائزة الدولة التشجيعية.

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