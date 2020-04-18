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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بملابس الأمن المركزي استولوا على أموال وذهب من منزل في قنا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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يوسف رجب

ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصصوا  فى سرقة و اقتحام المنازل بالإكراه، بعد سرقتهم أموالا ومصوغات ذهبية من منزل مواطن في قرية المحروسة، واقتحامهم للمنزل مرتدين زى قوات الأمن المركزى.

وتبين أن التشكيل العصابى يضم كل من: محمود.ا.ع ٥٦ سنه مزراع" مقيم بالمحروسه"، محمد.م.س ٥٣ سنه" مقيم بقرية طوخ التابعة لمركز نقاده" ، غرباوي.ع.ا ٥٩ سنه عاطل " مقيم بقرية الزوايدة  التابعة لمركز نقاده"،  و رائد.ع.س ٣٤ سنه عامل و سيد.ا.ع ٢٩ سنه عامل " " مقيمان بمركز البلينا بمحافظة سوهاج".

وكشفت التحقيقات الأولية، ارتداء المتهمين لملابس أمن مركزى، واقتحموا المنزل مدعين أنهم رجال شرطة، و استولوا على 85 ألف جنيه و مصوغات ذهبية و أجهزة موبايل خلال إدعائهم تفتيش المنزل.

وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل نصر إبراهيم موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا مرتدين ملابس قوات الأمن المركزى، وسرقوا أموال و مصوغات ذهبيه، وتمكنت قوه قادها العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا و المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا من ضبط المتهمين.


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